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Житель Авдеевки рассказал о своей реакции при виде бойцов с российскими флагами

Житель Авдеевки заявил, что расплакался при виде бойцов с флагами России

Житель Авдеевки Петр Михайлович рассказал министру молодежной политики Донецкой народной республики Кириллу Макарову, что расплакался, увидев в своем городе военнослужащих с флагами России. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале чиновника.

Мужчина рассказал, что российские бойцы помогли эвакуировать его из разрушенного населенного пункта. По его словам, в последний раз своего пребывания в Авдеевке он видел там всего четыре целых дома, но впоследствии и они были разрушены.

«Когда начали бомбить, я еще дома был, а потом я в погреб убежал. А утром встал — ни дома, ни кухни, ни гаража, ничего нет», — рассказал Петр Михайлович.

14 февраля спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой заявил СМИ, что войска могут потерять контроль над единственной асфальтированной дорогой, которая ведет в Авдеевку со стороны подконтрольных Украине территорий.

В тот же день военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил в интервью «Ленте.ру», что ВСУ не смогут удержать позиции в Авдеевке после ударов ракетными комплексами «Искандер» по полигону в Селидово.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.

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