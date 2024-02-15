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Кадыров сообщил о ликвидации троих вооруженных людей в Чечне

Кадыров: три человека напали на полицейского в чеченском селе, они ликвидированы

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Телеграм-канал «Kadyrov_95»

В селении Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики полицейские ликвидировали трех оказавших вооруженное сопротивление преступников, еще двух задержали. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Сотрудники полиции ликвидировали трех преступников, оказавших вооруженное сопротивление при задержании. В ходе спецоперации были задержаны еще два участника бандитской группы, которые дают признательные показания», — написал он.

Кадыров подчеркнул, что никому не удастся нарушить покой и мирное течение жизни.

«Бороться с подобными беззаконниками будем жестко! Нарушители могут появиться в нашей республике, но уйти от нас им никогда не удастся», — добавил глава республики.

Он также поблагодарил силовиков за оперативность при выявлении бандитов и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему полицейскому.

До этого Кадыров высказался о чеченцах, которые сражаются в рядах ВСУ. По его мнению, от них мало толку в реальном бою.

Ранее Кадыров рассказал о работе «Ахмата» против ВСУ в ЛНР.

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