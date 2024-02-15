В НАТО обсудят якобы планы РФ по ядерному оружию в космосе

Германия и ее партнеры обсудят сообщения о том, что Российская Федерации якобы собирается разместить ядерное оружие в космосе. Об этом глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил на полях заседания контактной группы по обороне Украины (UDCG) в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Насколько я знаю, эти сообщения очень новые, по крайней мере, для меня. Мы обсудим это с нашими партнерами», — сказал министр.

Писториус также заявил, что у нет данных о таком намерении России.

15 февраля американист Малек Дудаков высказал мнение, что заявления США о планах России разместить «ядерное оружие» в космосе могут быть связаны со спорами о выделении денег Украине.

До этого американские власти заявили, что Россия, возможно, планирует разместить ядерное оружие в космическом пространстве. По данным телеканала ABC, такое действие может представлять угрозу национальной безопасности страны, особенно в отношении спутников.

В связи с этим помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил о проведении брифинга для ключевых законодателей в палате представителей конгресса. Однако спикер палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон заявил, что не видит оснований для публичной тревоги.

Ранее Путин оценил возможность применения ядерного оружия против России.