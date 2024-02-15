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«Рыбарь» предположил, что командующего Черноморским флотом сняли с должности

«Рыбарь» сообщил о возможном снятии командующего Черноморским флотом Соколова

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Василий Батанов/РИА «Новости»

Telegram-канал «Рыбарь» сообщает о возможном снятии командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова.

«По предварительной информации, командующего Соколова сняли, вместо него обязанности командующего Черноморским флотом исполняет начальник штаба ЧФ», — говорится в публикации.

Накануне украинский Генштаб сообщал об уничтожении десантного корабля «Цезарь Куников», входившего в состав Черноморского флота России.

Корабль находился в водах рядом с Алупкой. Судно атаковали ударными морскими дронами Magura V5, в результате чего оно получило критические пробоины левого борта и начал тонуть.

Крымские Telegram-каналы сообщали, что боекомплект корабля взорвался. От взрывной волны в Алупке открывались окна. Спасать команду были отправлены несколько кораблей и вертолетов. Неподалеку также заметили российскую подводную лодку. Российские военкоры подтвердили потерю большого десантного корабля «Цезарь Куников».

До этого военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок рассказал, как будут развиваться события на фронтах в первой половине 2024 года.

Ранее российские военные провели учения по отражению атаки дронов на Крым.

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