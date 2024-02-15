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Ганчев заявил о продвижении российских военных на Купянском направлении

Ганчев: ВСУ несут большие потери на Купянском направлении в Харьковской области

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Виктор Антонюк/РИА Новости

Украинские войска несут большие потери на Купянском направлении, а российские военные продолжают продвигаться в сторону Купянска. Об этом глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в эфире Первого канала.

«Наши ребята продолжают продвигаться в сторону самого Купянска, то есть это западнее от Луганской народной республики. Мы в более удобной позиции для продвижения линии фронта», — сказал Ганчев.

Он добавил, что большие потери украинской армии требуют восполнения. По его словам, ситуацию для ВСУ усложняют действия ВС РФ, нанося удары по пунктам тылового обеспечения и размещения военных.

В Минобороны РФ до этого сообщили, что военнослужащими 1-й гвардейской танковой армии группировки российских войск «Запад» на Купянском направлении была остановлена ротация подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ атаковали украинские подразделения в районах населенных пунктов Вербовое, Работино и Никополь на Херсонском направлении.

Ранее новый главком ВСУ назвал крайне сложной обстановку на Купянском направлении.

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