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В Минздраве уточнили число погибших при обстреле Белгорода

Минздрав подтвердил гибель шести человек при ударе ВСУ по ТЦ в Белгороде

Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов заявил, что при обстреле торгового центра в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кузнецова, в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) также 17 человек, в числе которых четверо детей, получили ранения различной степени тяжести.

Он также уточнил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, организованы телемедицинские консультации с федеральными медицинскими организациями Минздрава.

Днем 15 февраля украинские войска обстреляли территорию Белгородской области, включая ее административный центр. В результате один из снарядов попал в здание магазина в Белгороде.

Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, во время атаки ранения различной степени тяжести получили 23 человека. В том числе речь идет о шестерых несовершеннолетних. При этом пятерых граждан, включая одного ребенка, спасти не удалось.

Министерство обороны РФ сообщало, что около 12:30 мск система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ из ракетной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

Ранее с МИД РФ прокомментировали удар ВСУ по Белгороду.

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