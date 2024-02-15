Попавшим в огневой мешок под Донецком военным ВСУ предложили сдаться

Российские военные предложили сдаться бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые попали в огневой мешок под Донецком. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, сообщает ТАСС.

По его словам, штурмовики ВС РФ, видя реальную ситуацию и желая сберечь жизни мобилизованных украинцев, предложили попавшим в огневой мешок под Донецком военнослужащим ВСУ сложить оружие.

Кимаковский добавил, что ранее украинская сторона перебросила под этот город бригаду из числа новобранцев.

15 февраля штурмовая бригада ВСУ, срочно отправленная на помощь Вооруженным силам Украины в город Авдеевку в ДНР, назвала ситуацию там «угрожающей».

До этого сообщалось, что украинские власти, вероятно, начали готовить граждан к возможной сдаче донецкого города Авдеевки.

14 февраля спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой сказал, что ВСУ могут потерять контроль над единственной асфальтированной дорогой, которая ведет в Авдеевку со стороны подконтрольных Украине территорий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.