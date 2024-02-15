Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) за сутки ликвидировали до 105 военных ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Отмечается, что живая сила ВСУ была уничтожена подразделениями «Западной» группировкой войск. Российские войска нанесли удар в районах населенных пунктов Берестовое, Песчаное Харьковской области, Макеевка ЛНР. ВС РФ отразили атаку штурмовой группы 30-й механизированной бригады в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Украинская армия также потеряла три автомобиля, боевую автомашину РСЗО «Град», самоходную артиллерийскую установку Caezar и «Гвоздюку».

15 февраля сообщалось, что суточные потери Вооруженных сил Украины на Донецком направлении составили до 360 солдат.

В этот же день стало известно, что средства ПВО РФ перехватили 14 реактивных снарядов на Белгородской областью.

До этого сообщалось, что Британия и Латвия намерены поставить Украине «тысячи» беспилотников, в том числе FPV дронов.

Ранее на Западе заявили о мрачной обстановке в зоне конфликта для ВСУ.