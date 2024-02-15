Губернатор Курской области прокомментировал удары ВСУ по Белгороду

Губернатор Курской области Роман Старовойт выразил соболезнования жителям Белгорода после ударов Вооруженных сил Украины по торговому центру в этом городе. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

Чиновник отметил, что из-за атаки ВСУ в Белгороде много жертв.

«Выражаю глубокие соболезнования белгородцам от всех жителей Курской области», — написал Старовойт, добавив, что Курская область готова оказать любую посильную помощь соседнему региону.

Утром 15 февраля ВСУ ударили по торговому центу на улице Плеханова в Белгороде. Здание получило сильные повреждения. Внутри ТЦ находился продуктовый магазин «Магнит» и аптека. По последним данным, пострадали как минимум 18 человек.

Министерство обороны РФ сообщало, что около 12:30 мск система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ из ракетной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

Ранее момент прилета снаряда в здание магазина в Белгороде попал на видео.