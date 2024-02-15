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Раскрыты суточные потери ВСУ на Донецком направлении

МО РФ: украинские войска за сутки потеряли до 360 бойцов на Донецком направлении

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Oleksandr Klymenko/Reuters

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении составили до 360 солдат. Об этом сообщается в сводке российского министерства обороны, опубликованной в его официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, за минувшие сутки бойцы Вооруженных сил РФ отразили 10 атак украинских войск на данном участке фронта. Более того, военнослужащие страны нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ.

В частности, под удар попали места дислокации украинских солдат в районе населенных пунктов Клещеевка и Ленинское. Аналогичная ситуация наблюдалась вблизи населенных пунктов Парасковиевка, Красное, Курдюмовка и Константиновка.

«ВСУ потеряли <...> до 360 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley производства США», — говорится в публикации.

Кроме того, бойцы ВС РФ вывели из строя десятки автомобилей украинских войск. Всего повреждения получили 27 транспортных средств.

В то же время в результате контрбатарейной борьбы российские солдаты уничтожили одну самоходную установку (САУ) Krab и одну гаубицу FH-70. Вместе с ними ВСУ лишились двух артиллерийских систем M777, одного орудия Д-30, одной гаубицы L119, трех орудий Д-20 и одной гаубицы «Мста-Б».

Ранее бойцам ВСУ, принимающим участие в сражениях у донецкого города Авдеевки, предъявили ультиматум о капитуляции.

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