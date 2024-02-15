На Западе заявили о мрачной обстановке в зоне конфликта для ВСУ

Ко второй годовщине конфликта на Украине ситуация для Вооруженных сил страны (ВСУ) становится все более мрачной. Об этом пишет Business Insider.

Авторы статьи отметили, что положение дел для ВСУ не самое лучшее: после провала летнего контрнаступления Украина столкнулась с прекращением поддержки со стороны стран Запада, расколом между политическим и военным руководствами и нехваткой вооружения, снарядов и военнослужащих.

Журналисты также предположили, что в ближайшее время украинские войска могут потерять важные позиции из-за усиления атак со стороны Вооруженных сил России.

В BI считают, что это безжалостное давление.

В начале февраля министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ сообщил, что ВСУ в течение января потеряли 23 тысячи солдат и 3 тысячи единиц техники.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.