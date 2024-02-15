Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Власти Украины хотят брать плату с предприятий за бронь сотрудников от армии

«Укррудпром»: Украина хочет брать плату с компаний за бронь сотрудников от армии

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Офис президента Украины Владимира Зеленского и депутаты парламента страны разработали две концепции, согласно которым сотрудники организаций смогут иметь возможность освободиться от службы в армии при внесении платы в госбюджет. Об этом сообщило украинское издание «Укррудпром».

«Офис президента и инициативная группа в Раде, которую собрал глава экономического комитета Дмитрий Наталуха, разработали две разные концепции экономического бронирования, которые позволят некоторым работникам не идти в армию во время войны», — говорится в материале.

14 февраля военный корреспондент Василий Ткач заявил, что мобилизация 250 тысяч человек может продлить срок Украине в противостоянии с Россией еще на полгода.

Днем ранее сотрудник военкомата не смог проверить документы у мужчин, ехавших в одном из одесских трамваев, из-за противодействия пассажирок.

До этого пленный ВСУ Дмитрий Руденко сказал, что откосить от армии на Украине стоит $10-12 тыс.

Ранее на Украине сержант попытался помочь уклонистам сбежать через Молдавию.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами