Власти Украины хотят брать плату с предприятий за бронь сотрудников от армии

Офис президента Украины Владимира Зеленского и депутаты парламента страны разработали две концепции, согласно которым сотрудники организаций смогут иметь возможность освободиться от службы в армии при внесении платы в госбюджет. Об этом сообщило украинское издание «Укррудпром».

«Офис президента и инициативная группа в Раде, которую собрал глава экономического комитета Дмитрий Наталуха, разработали две разные концепции экономического бронирования, которые позволят некоторым работникам не идти в армию во время войны», — говорится в материале.

14 февраля военный корреспондент Василий Ткач заявил, что мобилизация 250 тысяч человек может продлить срок Украине в противостоянии с Россией еще на полгода.

Днем ранее сотрудник военкомата не смог проверить документы у мужчин, ехавших в одном из одесских трамваев, из-за противодействия пассажирок.

До этого пленный ВСУ Дмитрий Руденко сказал, что откосить от армии на Украине стоит $10-12 тыс.

Ранее на Украине сержант попытался помочь уклонистам сбежать через Молдавию.