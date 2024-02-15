Израильские истребители нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

Десятки военных объектов движения «Хезболла», расположенных на территории Ливана, подверглись воздушной атаке со стороны израильских войск. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары по десяткам террористических объектов «Хезболла» в районе Вади-Салуки», — говорится в заявлении пресс-службы.

В том числе военнослужащие еврейского государства поразили несколько ракетных площадок и боевые сооружения ливанского движения. Также целью солдат Армии обороны Израиля стала «террористическая инфраструктура», уточняется в публикации.

14 февраля пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что армия страны осуществила серию атак по территории Ливана. В заявлении подчеркивалось, что решение было принято после удара по северным районам еврейского государства со стороны Ливана.

До этого стало известно, что израильский город Цфат подвергся обстрелу. Населенный пункт расположен на севере страны, и в результате атаки ранения получили пятеро местных жителей.

Ранее американские войска ликвидировали командира группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке.