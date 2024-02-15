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Воздушная тревога вновь объявлена на всей территории Украины

Воздушная тревога второй раз за 15 февраля объявлена на всей территории Украины

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Shutterstock

Воздушная тревога второй раз за 15 февраля объявлена на всей территории Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что сирены прозвучали из-за взлета истребителя. Других подробностей не приводится.

В первый раз воздушная тревога по всей Украине была объявлена в 4:32 мск, при этом особый режим продолжал действовать до 7:07 мск.

Кроме того, в Полтавской и Ивано-Франковской областях Украины произошли взрывы.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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