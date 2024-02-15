Воздушная тревога вновь объявлена на всей территории Украины

Воздушная тревога второй раз за 15 февраля объявлена на всей территории Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что сирены прозвучали из-за взлета истребителя. Других подробностей не приводится.

В первый раз воздушная тревога по всей Украине была объявлена в 4:32 мск, при этом особый режим продолжал действовать до 7:07 мск.

Кроме того, в Полтавской и Ивано-Франковской областях Украины произошли взрывы.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.