Военнослужащими 1-й гвардейской танковой армии группировки российских войск «Запад» на Купянском направлении была остановлена ротация подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на министерство обороны Российской Федерации сообщает РИА Новости.

Во время разведки в глубоком тылу противника группа российских бойцов вскрыла путь подвоза боеприпасов и продовольствия для механизированной бригады ВСУ. После этого, по словам старшего разведчика с позывным «Кеша», было принято решение оставить секрет для наблюдения, в состав которого вошел и снайпер.

За двое суток были вскрыты численный состав противника, его авто- и бронетехника, находившаяся вблизи одного из населенных пунктов.

Спустя некоторое время с помощью беспилотника была обнаружена вражеская колонна из трех легкобронированных колесных грузовиков и машины сопровождения. Российские снайперы открыли огонь по лобовым стеклам и колесам. Затем разведчики с фланга зашли в хвост колонне и методично закидали машины гранатами. После чего отход разведгруппы был прикрыт действиями пулеметчиков. В финальной стадии боя по противнику был нанесен удар из реактивной системы залпового огня «Ураган».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ атаковали украинские подразделения в районах населенных пунктов Вербовое, Работино и Никополь на Херсонском направлении.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.