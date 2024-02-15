В Киеве заявили, что Зеленского заставит пойти на мир очередной котел для ВСУ

Полковник в отставке Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в беседе с политологом Вадимом Карасевым заявил, что если украинские войска во время заграничной поездки президента страны Владимира Зеленского попадут в еще один котел, это может заставить главу государства подписать соглашение о прекращении огня.

По словам Старикова, Зеленский сейчас поедет решать политические и военно-политические вопросы за пределы Украины. Во время боевых действий, подчеркнул полковник, может быстро произойти военная катастрофа. Так, раньше были Иловайск и Дебальцево, которые привели к «Минску-1» и «Минску-2». А сейчас, отметил Стариков, это будет уже «Минск-3».

Эксперт считает, что любое мирное соглашение, на которое пойдут украинские власти, станет возможным лишь после крупного поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Александр Сырский заявил, что войска несут потери из-за применения Россией управляемых авиационных бомб.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.