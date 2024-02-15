Главком ВСУ заявил о потерях из-за применения Россией управляемых авиабомб

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Александр Сырский заявил, что войска несут потери из-за применения Россией управляемых авиационных бомб. Об этом сообщает французская газета Monde.

По словам Сырского, российская армия интенсивно использует авиацию, нанося ВСУ урон управляемыми авиабомбами. Кроме того, российские силы ведут минометный и тяжелый артиллерийский огонь по украинским позициям.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал очень сложной и напряженной для украинских сил ситуацию на Авдеевском и Купянском направлениях.

13 февраля стало известно, что министр обороны Украины Умеров и Сырский провели переговоры с главкомом объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и доложили ему о военных планах на 2024 год.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.