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В США заявили, что альтернативы их помощи Украине нет

Салливан считает, что замены военной помощи США Украине на Западе нет

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Evgen Kotenko/Global Look Press

Ничто не может заменить помощь США Украине, так как среди стран Запада нет той, которая могла бы заменить Соединенные Штаты в вопросе военной помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

«Этот пробел не может быть полностью заполнен нашими союзниками и партнерами, мы должны посмотреть правде в лицо. Если собрать все воедино, то замены предоставляемому Соединенными Штатами финансированию просто нет», — утверждает Салливан.

До этого Салливан на фоне озвученной конгрессом угрозы национальной безопасности заявил, что уверить американцев в безопасности нельзя, но глава государства Джо Байден справится.

Комитет по разведке палаты представителей США оповестил конгрессменов о «серьезной угрозе национальной безопасности» и призвал президента Джо Байдена рассекретить информацию по данному поводу.

Ранее в Совбезе РФ допустили ядерную войну из-за когнитивных проблем Байдена.

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