Вучич высоко оценил российские «Ланцеты» и заявил о разработке сербских аналогов

Российские ударные беспилотники «Ланцет» произвели революцию в ходе конфликта на Украине. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, сообщает РИА Новости.

Вучич выразил сожаление, что РФ никому не продает «Ланцеты», в связи с чем Сербии приходится обходиться собственными разработками. Такие слова президент страны произнес, представляя ударный БПЛА «Гавран» (Ворон. – Прим. ред.) с дальностью действия 50 километров. Беспилотник находится в стадии разработки, предполагается, что он будет принят на вооружение в 2025 году. Специалисты отмечают его сходство с «Ланцетом».

14 февраля в Сербии заявили, что повторение бомбардировок НАТО технически невозможно из-за прогресса в развитии ПВО страны. На вооружении армии Сербии стоят китайский ЗРК FK-3, российские «Панцири», а также российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Репеллент».

30 января в Сербии заявили о прогрессе в производстве дронов-камикадзе.

Ранее Вучич раскрыл, чем украинцы в Сербии отличаются от россиян.