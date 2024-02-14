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Кадыров высказался о чеченцах, которые сражаются в рядах ВСУ

Глава Чечни Кадыров заявил, что от чеченцев в рядах ВСУ мало толку

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Телеграм-канал «Kadyrov_95»

От чеченцев, которые сражаются с российской армией в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), мало толку в реальном бою. Такую оценку им дал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Помимо украинских военнослужащих, на той стороне немало иностранных наемников и боевиков так называемого Шейх-Мансуровкого батальона. Впрочем, и те, и другие способны разве что кидаться пустыми угрозами. В реальном бою толку мало», — заявил Кадыров.

Глава Чечни отметил, что в белгородском приграничье действует батальон «Запад-АХМАТ» под командованием Исмаила Агуева, который противостоит украинским диверсантам.

До этого военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал заявление нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского о переходе к оборонительным действиям.

Он также предположил, что новая стратегия командования ВСУ будет заключаться в переходе к активной обороне.

Ранее Сырский назвал крайне сложной обстановку на двух направлениях.

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