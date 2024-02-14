Минобороны России сообщило, что ВС РФ сбили вертолет Ми-24 ВСУ в Запорожской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолет Ми-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом сообщило министерство обороны России в ходе ежедневной сводки о специальной военной операции.

«Средствами противовоздушной обороны в районе Работина в Запорожской области сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Накануне Минобороны России сообщало, что истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожил места дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении управляемыми бомбами.

13 февраля министерство обороны РФ заявляло об улучшении положения по переднему краю на Краснолиманском направлении.

До этого сообщалось, что подразделения группировки «Юг» российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение военнослужащим и технике Вооруженных сил Украины на Донецком направлении в зоне проведения спецоперации.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.