ВСУ экономят боеприпасы из-за сокращения поставок с Запада

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены экономить снаряды из-за снижения объемов поставок их с Запада. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«На каждые пять-семь выстрелов мы отвечаем всего одним… Мы используем боеприпасы только в критической ситуации», — рассказал изданию один из бойцов ВСУ.

Также, по данным WSJ, у ВСУ наблюдается дефицит танков, артиллерии и другой техники в районе Авдеевки. Издание утверждает, что солдаты ВСУ на фронте активно следят за внутренней политикой США, надеясь на поступление новых пакетов военной помощи.

Руководитель пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер ранее рассказал, что медлительность конгресса при решении вопроса о финансировании Украины привела к ослаблению армии страны. По мнению представителя ведомства, уже сейчас на поле боя наблюдаются последствия бездействия американского парламента. В первую очередь речь идет о дефиците оружия и истощении запасов снарядов.

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