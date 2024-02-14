Шойгу проверил выполнение госзаказа по производству ракетных комплексов

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов НПК «Конструкторское бюро машиностроения» в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Главе ведомства продемонстрировали образцы противотанкового ракетного комплекса «Хризантема-С» с противотанковыми снарядами «Хризантема-М», боевую машину ПЗРК «Гибка-С», опорно-пусковую установку «Джигит» и другую военную технику.

О работе комплекса активной защиты «Арена-М» министру доложил генеральный конструктор конструкторского бюро Валерий Кашин.

Он уточнил, что вооружение уже представили на квалификационные испытания. Одновременно на предприятии усовершенствуют комплекс для защиты от баражирующих дронов.

«Быстрее надо делать», — отметил Шойгу.

Он поставил задачу руководству предприятия оперативно вносить коррективы в выпускаемое оружие с учетом опыта их применения в зоне спецоперации.

Накануне Шойгу поручил использовать ракеты «Стрела» для защиты объектов инфраструктуры.

Ранее президент России Владимир Путин поручил воздушно-космическим силам РФ начать постоянно патрулировать небо над Черным морем.