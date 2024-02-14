В сети появилось последнее обращение генерала Востротина к десантникам

Telegram-канал «Архангел Спецназа» опубликовал предсмертное видеообращение к десантникам Героя Советского Союза генерал-полковника Валерия Востротина. Оно посвящено 35-летию вывода советских войск из Афганистана.

Военный поблагодарил служивших в Афганистане и в других горячих точках, он особо отметил работу тех, как находясь в запасе, активно помогает российским солдатам в зоне проведения спецоперации.

Востротин счел десантные войска самыми подготовленными в Вооруженных силах РФ.

«Даже при высокой интенсивности боевых действий потери у нас были значительно меньше», — сказал генерал-полковник.

Он обратил внимание, что военачальники «умели беречь наших солдат».

До этого стало известно, что Валерия Востротина не стало в 71 год. Он командовал 9-й парашютно-десантной ротой 345-го гвардейского полка в Афганистане. Министр обороны РФ Сергей Шойгу охарактеризовал Востротина как настоящего профессионала и патриота Родины.

Ранее Бондарчук вспомнил, как генерал Востротин помогал ему снимать «9 роту».