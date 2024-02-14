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Минобороны отправили усовершенствованные Т-80

УВЗ: «Омсктрансмаш» отправил Минобороны партию модернизированных Т-80БВМ

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Александр Гальперин/РИА Новости

Предприятие «Омсктрансмаш» (входит в концерн «Уралвагонзавод», УВЗ) отправило Минобороны РФ партию модернизированных танков Т-80БВМ. Об этом сообщили в Telegram-канале концерна.

По данным пресс-службы, на обновленной технике усилили динамическую защиту, что существенно повышает безопасность экипажа.

Также машины получили дополнительный модуль защиты башни, который впервые показывали в ходе форума «Армия-2023». Этот модуль нужен для защиты танков от дронов-камикадзе и боеприпасов, которые сбрасывают беспилотники.

До этого основные боевые танки Т-80БВМ в зоне спецоперации оснастили радиоэлектронными комплексами «Волнорез», которые подавляют сигнал управления беспилотниками в радиусе до 600 метров.

Также сообщалось, что новые российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в перспективе будут оснащаться лазерами для подавления оптики беспилотных летательных аппаратов и системами радиоэлектронной борьбы.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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