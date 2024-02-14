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Военный эксперт рассказал об особенности работы «Искандеров»

Военный эксперт Матюшин: поражение объекта «Искандером» происходит над землей

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РИА Новости

Военный эксперт Александр Матюшин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал ракетный удар Вооруженных сил России по украинскому полигону в Селидово, где находилось большое количество военнослужащих. Он напомнил, что кассетная боевая часть «Искандера» несет 54 боевых части неконтактного типа, которые разрываются в десяти метрах над землей, выпуская свои осколки, способные нанести серьезный урон живой силе противника.

«И следует помнить, что эти силы после тренировок должны были отправиться непосредственно в Авдеевку для деблокирования вооруженных частей украинской армии. Поэтому этот удар, хоть и ненамного, но тем не менее приблизил нашу победу и ослабил украинскую армию», — подчеркнул Матюшин.

Об ударе по полигону в Селидово в подконтрольной Киеву части ДНР стало известно 13 февраля. По данным Telegram-канала «Военный обозреватель», на объекте могли находиться до 1,5 тыс. украинских военных, которые прибыли на учения. В момент удара на полигоне проходило построение пехоты.

Позднее бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук подтвердил, что по Селидово были прилеты, в результате которых пострадали солдаты.

Как сообщила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, новый главком ВСУ Александр Сырский запретил раскрывать информацию о потерях в результате удара.

Ранее в Госдуме назвали цель удара по полигону в Селидово.

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