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План ФРГ разместить 5000 военных находится под вопросом

FT: амбициозный план ФРГ направить в Литву 5 тысяч солдат находится под вопросом

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Mindaugas Kulbis/AP

Амбициозный план ФРГ по размещению пяти тысяч военных в Литве находится под вопросом. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Отмечается, что на данный момент нет ясности, как группа военных будет формироваться. Также потенциальные новобранцы не знают, где будут жить их семьи, в какие школы будут ходить их дети и где будут работать их партнеры.

«Вопрос стоит по поводу одного из самых амбициозных планов Германии — размещение бригады в 5 тысяч человек в Литве, которое станет первым постоянным зарубежным развертыванием для страны со времен Второй мировой войны», — говорится в публикации.

До этого газета Süddeutsche Zeitung писала, что в бундестаге предложили в три раза увеличить спецфонд для немецкой армии, до €300 млрд евро.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал повышение расходов на оборону.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.

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