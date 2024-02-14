Полигон в Селидово назвали мясорубкой после удара «Искандерами»

Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал удар по полигону ВСУ в Селидово из ракетного комплекса «Искандер-М», заявив, что его территория превратилась в мясорубку. Об этом журналист рассказал в своем Telegram-канале.

«Полигон в Селидово превратился в мясорубку. <...> Страшно представить, какой ад творился на полигоне в Селидово после удара», — написал Коц.

Он объяснил, что примененные Вооруженными силами России баллистические ракеты имеют боеголовки с осколочными элементами, которые могут поражать пехоту даже в глубоких траншеях. По словам Коца, одна такая ракета способна накрыть территорию площадью порядка 15 тыс. квадратных метров.

Об ударе по полигону в Селидово в подконтрольной Киеву части ДНР стало известно 13 февраля. По данным Telegram-канала «Военный обозреватель», на объекте могли находиться до 1,5 тыс. украинских военных, которые прибыли на учения. В момент удара на полигоне проходило построение пехоты.

Позднее бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук подтвердил, что по Селидово были прилеты, в результате которых пострадали солдаты. Как сообщила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, новый главком ВСУ Александр Сырский запретил раскрывать информацию о потерях в результате удара.

Согласно предположению политолога Сергея Маркова, удар по полигону в Селидово мог оказаться таким удачным, поскольку данные о местонахождении бойцов ВСУ раскрыли люди бывшего украинского главкома Валерия Залужного.

Ранее в Госдуме назвали цель удара по полигону в Селидово.