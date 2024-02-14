В Эстонии рассказали, сколько занимает поставка снарядов из Европы Киеву

Канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Салм заявил, что доставка снарядов натовского образца калибром 155 мм из Европы Киеву занимает по меньшей мере один год. Об этом сообщает издание Defense One.

По словам Салма, трудности также возникают с поставками снарядов из стран вне Евросоюза и нежеланием третьих стран продавать боеприпасы.

«Если мы заключим контракт сегодня, тогда (на поставку снарядов калибра 155 мм. — «Газета.Ru») уйдет от 12 до 18 месяцев <...> Я предполагаю, что во многом это связано с международными отношениями с Россией», — отметил канцлер министерства обороны Эстонии.

До этого разведка Эстонии сообщала, что Российская Федерация превосходит Украину по производству и количеству боеприпасов. Российская сторона увеличила производство боеприпасов до трех-четырех миллионов единиц в прошлом году. Тенденция к отставанию Украины от РФ по количеству боеприпасов сохранится, если государства Запада не смогут быстро увеличить создание и поставку снарядов украинской стороне.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.