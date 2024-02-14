Украина намеренно допустила разлив нефтепродуктов в реки Харьковской области после удара российской армии по военному объекту ВСУ. Об этом заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

9 февраля российские войска ударили по нефтебазе ВСУ в Харькове и поразили 11 единиц техники, включая танки. Украинская прокуратура сообщила, что в городе взрыв уничтожил «объект критической инфраструктуры».

По словам Марочко, после того, как силы РФ уничтожили склад с горюче-смазочными материалами на востоке Харькова, украинским командованием было принято решение не препятствовать разливу нефтепродуктов и попаданию их в реку Немышля. Военный эксперт отметил, что эту экологическую катастрофу военно-политическое руководство Украины намерено использовать для дискредитации руководства России и вынесения этой темы на международные площадки.

Марочко утверждает, что украинские центры информационно-психологических операций (ЦИПСО) активно подготавливают специальные материалы по обвинению России и размещают их в интернете.

Подполковник добавил, что действия ВСУ привели к более широким масштабам, чем ожидалось, — нефтепродукты уже попали в пруды вдоль реки и перешли в реку Харьков.

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