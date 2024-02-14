Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В ЛНР обвинили Украину в намеренном загрязнении рек Харьковской области нефтепродуктами

Марочко: Украина намеренно допустила разлив нефти в реки Харьковской области

close
100%
Сергей Аверин/РИА «Новости»

Украина намеренно допустила разлив нефтепродуктов в реки Харьковской области после удара российской армии по военному объекту ВСУ. Об этом заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

9 февраля российские войска ударили по нефтебазе ВСУ в Харькове и поразили 11 единиц техники, включая танки. Украинская прокуратура сообщила, что в городе взрыв уничтожил «объект критической инфраструктуры».

По словам Марочко, после того, как силы РФ уничтожили склад с горюче-смазочными материалами на востоке Харькова, украинским командованием было принято решение не препятствовать разливу нефтепродуктов и попаданию их в реку Немышля. Военный эксперт отметил, что эту экологическую катастрофу военно-политическое руководство Украины намерено использовать для дискредитации руководства России и вынесения этой темы на международные площадки.

Марочко утверждает, что украинские центры информационно-психологических операций (ЦИПСО) активно подготавливают специальные материалы по обвинению России и размещают их в интернете.

Подполковник добавил, что действия ВСУ привели к более широким масштабам, чем ожидалось, — нефтепродукты уже попали в пруды вдоль реки и перешли в реку Харьков.

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами