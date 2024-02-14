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Губернатор Воронежской области рассказал о последствиях атаки беспилотника

Губернатор Гусев: в результате атаки БПЛА на Воронежскую область последствий нет

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Shutterstock

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Воронежской области последствий не оказалось. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, дежурные средства противовоздушной обороны сбили она территории региона украинский беспилотник самолетного типа.

«По предварительным данным, последствий на земле нет. Оперативную ситуацию в регионе держу на личном контроле»,— заключил Гусев.

Всего за ночь российские системы ПВО сбили девять дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории страны. Помимо Воронежской области, беспилотники уничтожили на территории Белгородской области, а также над Черным морем.

Накануне Вооруженные силы Украины обстреляли хутор Олешня в Суджанском районе Курской области.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в городе Курчатове упал и сдетонировал беспилотный летательный аппарат. В этом городе находится Курская атомная электростанция.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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