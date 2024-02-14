Стало известно, почему пилоты НАТО боятся приближаться к российским истребителям

Пилоты США и стран НАТО опасаются близко приближаться к российским истребителям в международном пространстве. Об этом рассказал РИА Новости один из ведущих российских военных аналитиков, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Эксперт отметил, что иностранные самолеты почти не летают на сопровождение российских. А если они все же приближаются, то не подходят на дистанцию ближе нескольких километров, заявил аналитик. По его словам, когда российские самолеты находятся на дальности в несколько десятков километров, их видно только на радарах.

Мураховский добавил, что США обычно наблюдают за российскими воздушными суднами в международном пространстве с помощью наземных средств. Он считает, что это яркий признак нежелания Штатов и их союзников втягиваться в прямой конфликт с ядерной державой.

До этого истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожил места дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении управляемыми бомбами.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.