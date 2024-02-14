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Российский эксперт заявил, что беспилотники ВСУ помогают совершенствовать оружие РФ

Военный эксперт Дандыкин: дроны ВСУ помогают совершенствовать российское оружие

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Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что захваченные в зоне специальной военной операции (СВО) беспилотники противника обладают большой ценностью для российских специалистов. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам эксперта, многие используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) дроны на самом деле имеют гражданское назначения. Так называемая «Баба Яга» является сельскохозяйственным беспилотником, приспособленным под военные задачи. Есть и дроны, поставляемые Киеву странами НАТО. Для российской стороны представляют значительный интерес двигатели и электронная начинка западных беспилотников.

Дандыкин отметил, что ВСУ тоже охотятся за российским оружием, изучают обломки ракет. Это является вечным сражением военно-промышленных комплексов.

Ранее сообщалось, что редкие виды беспилотных летательных аппаратов и новое навесное оборудование дронов Вооруженных сил Украины попало в руки российских военных на Запорожском направлении в зоне проведения спецоперации.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

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