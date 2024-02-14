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Украинский пленный заявил, что у ВСУ заканчивается людской ресурс

Украинский пленный Султанов: ВСУ испытывают серьезную нехватку личного состава

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Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Пленный военнослужащий украинской армии Вадим Султанов заявил, что многие подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают серьезную нехватку личного состава из-за потерь и дезертирства, поэтому разговоры о попытке перейти весной в наступление среди военных больше не ведутся. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Султанова, его бригада должна была отойти в тыл, так как в ней осталось менее трети личного состава. В батальонах стало сложно создать из четырех-пяти рот одну полноценную боеспособную.

Пленный сказал, что в его роте дезертировали 25 человек. Случаи дезертирства в ВСУ весьма часты, поэтому дезертиров отлавливают и создают из них штрафные подразделения.

Кроме того, значительную часть мобилизованных составляют люди пожилого возраста либо имеющие проблемы со здоровьем.

Султанов подчеркнул, что никаких разговоров о возможном весной украинском наступлении среди солдат не ведется.

Ранее сообщалось, что почти 70 украинских солдат сдались в феврале плен, используя радиоволну «Волга».

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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