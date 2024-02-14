Бежавший в ФРГ украинец рассказал, почему не отправился на фронт

Гражданин Украины Витольд, бежавший в Германию после эскалации конфликта, заявил об угрозах возлюбленной ампутировать ему ногу в случае отправки на фронт. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung.

По информации журналистов, сейчас 35-летний мужчина живет в ФРГ и не собирается возвращаться в родную страну. Во время интервью для издания, которое состоялось в одном из кафе в пригороде Берлина, он рассказал о страхе оказаться на поле боя и беспокойстве из-за возможной реакции на это второй половинки.

«Она сказала, что, если я так поступлю (вернусь на Украину. — «Газета.Ru»), то она «отрежет мне ногу». Она тоже украинка. Она боится. Мы все не романтики, когда речь идет о вооруженном конфликте», — подчеркнул Витольд.

Мужчина добавил, что не испытывает чувства вины за отъезд с Украины во время боевых действий. Как он сказал, ему в любом случае не удалось бы ничего изменить на фронте.

В то же время Витольд обратил внимание на «непрозрачную» процедуру мобилизации в родном государстве. Мужчина уточнил, что власти могут отправлять граждан на передовую без какой-либо подготовки.

Он признался, что сам не хочет отдавать жизнь за Украину. Многим его знакомым пришлось отправиться в зону боевых действий, но это произошло далеко не из патриотических побуждений, резюмировал Витольд.

Ранее на Украине допустили «зачистку» поселка, жители которого выступили против мобилизации.