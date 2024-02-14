Шефа Пентагона выписали из больницы

Министр обороны США Ллойд Остин был выписан из больницы и уже приступил к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Согласно заявлению, выписка произошла около 15:30 по восточному времени США (23:30 по московскому времени).

Он находится в процессе восстановления и уже начал выполнять свои обязанности с 17:00 (01:00 по московскому времени 14 февраля), подчеркнули в военном ведомстве США. О выписке Остина были проинформированы его заместитель Кэтлин Хикс, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун, Белый дом и Конгресс.

Шефа Пентагона Ллойда Остина госпитализировали в отделение интенсивной терапии медицинского центра Уолтера Рида из-за проблем с мочевым пузырем. Накануне стало известно, что, пока министр лежит в больнице, его обязанности будет исполнять заместитель главы Пентагона Кэтлин Хиггс.

У Ллойда Остина до этого был диагностирован рак простаты. Так, что это уже стало второй госпитализации с начала года — первая произошла в начале января и вызвала разбирательства из-за сокрытия этого факта, подробности в материале «Газеты.Ru».

Ранее Шеф Пентагона пообещал дать показания о своей госпитализации.