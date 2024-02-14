В Совбезе РФ заявили, что ядерный щит США дал трещину

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью «Известиям» заявил о бреши в ядерном щите США.

Так он прокомментировал ситуацию с госпитализацией шефа Пентагона Ллойда Остина. Замсекретаря Совбеза обратил внимание, что в США решение о применении ядерного оружия принимается президентом по согласованию с министром обороны и председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил.

«А министра обороны на месте нет, и никто не знает, где он находится, кто его замещает. В прессе пишут, что часть его обязанностей была возложена на заместителя министра Кэтлин Хикс. Но она в тот момент была в отпуске в Пуэрто-Рико. Как это ни удивительно, по сути, ядерный щит США дал трещину», — сказал Попов.

У Ллойда Остина еще в декабре прошлого года выявили рак простаты на ранней стадии. Министру обороны Соединенных Штатов сделали операцию, которая привела к осложнениям – в начале января его экстренно доставили в больницу с инфекцией мочевыводящих путей. Президент США Джо Байден и другие американские чиновники узнали о диагнозе только через несколько дней после госпитализации Остина.

Ранее сообщалось, что США могут разместить в Британии ядерное оружие для удара по России.