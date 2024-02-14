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В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили сразу в семи украинских регионах

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Shutterstock/Ireshetnikov54

Сирены воздушной тревоги сработали сразу в семи регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной министерством цифровой трансформации страны для оповещения граждан о возможной опасности.

В частности, особый режим действует на территории Николаевской и Сумской областей. Также в «красную» зону попали Черкасская, Полтавская и Харьковская области. Более того, воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Днепропетровской областях.

Иная информация о ситуации в указанных украинских регионах пока не поступала.

13 февраля издание «Страна.ua» опубликовало материал, согласно которому в городе Одессе произошли несколько взрывов. Тогда же в регионе, где расположен населенный пункт, сработали сирены воздушной тревоги.

До этого украинская энергетическая компания ДТЭК заявила о повреждении тепловой электроподстанции (ТЭС) в городе Днепре (бывший Днепропетровск). В заявлении отмечалось, что после взрывов на объекте было зафиксировано серьезное повреждение оборудования. В связи с этим станция прекратила вырабатывать электрическую энергию.

Ранее в городе Херсоне сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры.

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