Морпехов ВСУ приговорили к тюремным срокам за расстрел жителей Мариуполя

Верховный суд ДНР приговорил к 26 и 28 годам колонии строгого режима двух морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ), расстрелявших в Мариуполе мирного жителя и приказавших ликвидировать еще одного. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на прокуратуру республики.

28-летний снайпер Андрей Балыкин и 23-летний старший боевой медик Владислав Ляшук принимали участие в боевых действиях в составе 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

В суде установили, что 11 марта 2022 года Балыкин был на боевом дежурстве на боевой позиции «Киндер» на территории Мариупольского хладокомбината. Обнаружив мирного жителя, он по радиосвязи сообщил об этом Ляшуку, который приказал ему ликвидировать мужчину.

«Выполняя преступный приказ, Балыкин расстрелял потерпевшего, который от полученных ранений скончался на месте», — заявили в прокуратуре.

Кроме того, 4 апреля 2022 года военнослужащий ВСУ Александр Ковалык, находясь на боевой позиции в здании Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, выполняя приказы этих двух украинских военных, расстрелял из пулемета гражданский автомобиль. Водитель транспортного средства погиб на месте, сообщили в ведомстве. До этого Верховный суд ДНР приговорил Ковалыка к 25 годам колонии строгого режима.

В декабре 2023 года Верховный суд ДНР вынес приговор двум бывшим военным ВСУ, один из которых был командиром роты. Их обвинили в преступлениях против мирного населения Мариуполя.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.