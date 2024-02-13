Зеленскому доложили о проблемах ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый главком Вооруженных сил республики (ВСУ) Александр Сырский и министр обороны страны Рустем Умеров «объехали все горячие точки фронта» и доложили о ситуации на передовой. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, военные рассказали ему о проблемах с комплектацией подразделений, а также укреплением командных позиций и управлением.

Президент Украины добавил, что планирует усиление дронами, а также средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Командные позиции будут укреплены, а позднее будет представлен подробный доклад, отметил Зеленский.

До этого Сырский заявил, что Украина перешла к оборонительной операции, цель которой в нанесении РФ максимальных потерь.

Ранее стало известно, что Сырский собирается отчитаться перед главами минобороны стран НАТО о положении украинских войск на фронте. Плановая встреча министров обороны стран Североатлантического альянса состоится 15 февраля в Брюсселе.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.