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В Норвегии сообщили об ухудшении ситуации на фронте для ВСУ

Политолог Дисен: ситуация для ВСУ на фронте становится хуже с каждым днем

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Gleb Garanich/Reuters

Ситуация на передовой для Вооруженных сил Украины (ВСУ) становится хуже с каждым днем. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии и политолог Гленн Дисен в интервью Al-Jazeera.

«Все становится еще хуже, потому что Украина слабеет с каждым днем. У нее заканчиваются бронетехника, оборудование, боеприпасы», — сказал он.

Профессор также обратил внимание на нехватку личного состава и уменьшение западных поставок, которые необходимы для Украины.

Он отметил, что больше всего ВСУ теряют людей от ударов российских артиллерий и беспилотников, которые обеспечивают преимущество ВС России на фронте.

Утром 13 февраля в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки поразили более 150 объектов на Купянском направлении.

До этого в военном ведомстве рассказали, что Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) функционируют с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Позже британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что удары российских тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» вынудили Вооруженные силы Украины (ВСУ) поспешно отступать под Харьковом.

Ранее в Минобороны России сообщили об улучшении положения ВС РФ на одном из направлений.

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