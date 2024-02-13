Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной генерала Востротина

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Героя Советского Союза генерал-полковника Валерия Востротина. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«С глубокой скорбью узнал о кончине Героя Советского Союза генерал-полковника Востротина Валерия Александровича», — сказала глава российского военного ведомства.

Он охарактеризовал военачальника как настоящего профессионала и патриота Родины. По словам Шойгу, Востротина всегда отличали принципиальность и порядочность. Министр рассказал, что крепко дружил с генерал-полковником. С 1994, в течение девяти лет, Востротин был заместителем Шойгу, который на тот момент занимал пост министра РФ по делам гражданской обороны.

До этого стало известно, что Валерий Востротин скончался в 71 год. Он командовал 9-й парашютно-десантной ротой 345-го гвардейского полка в Афганистане.

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