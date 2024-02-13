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В ДНР заявили, что ВСУ отошли на невыгодные позиции после отступления из Веселого

РИА Новости: ВСУ заняли невыгодные позиции после отступления из Веселого

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Alina Smutko/Reuters

ВСУ пришлось занять невыгодные позиции после того, как они отступили из населенного пункта Веселое в Донецкой народной республике. Об этом заявил командир российского подразделения с позывным «Армата» в разговоре с РИА Новости.

«Противник отошел на невыгодную позицию для себя и начал окапываться, естественно окапываться не даем, уничтожаем сразу на месте», — рассказал военный.

До этого министерство обороны России впервые после взятия села Веселое опубликовало карту, на которой показана зона военной операции по состоянию на 19 января.

В Минобороны РФ также сообщали, что подразделения группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение военнослужащим и технике Вооруженных сил Украины на Донецком направлении.

13 февраля сообщалось, что российские силы ударили по 53-й механизированной бригаде ВСУ и 129-й бригаде территориальной обороны в районах населенных пунктов Новгородское и Новокалиново ДНР.

Ранее в Минобороны рассказали о работе «Солнцепеков» с БПЛА.

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