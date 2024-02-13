В Германии рассказали о положении российской армии

Российские войска каждый день продвигаются по всей линии фронта. Об этом заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

«Давление со стороны русских колоссально. Русские <…> ежедневно идут вперед: иногда на пару десятков метров, иногда на пару сотен, а иногда на один или два километра», — отметил журналист.

Ваннер уточнил, что ВСУ испытывают острую нехватку снарядов, в то время как у российской армии таких проблем нет, ведь российский военно-промышленный комплекс наращивает мощности.

До этого ТАСС сообщал, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский собирается отчитаться перед главами минобороны стран НАТО о положении украинских войск на фронте.

Плановая встреча министров обороны стран Североатлантического альянса состоится 15 февраля в Брюсселе.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сырского на пост главкома ВСУ 8 февраля.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.