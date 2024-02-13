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Эстонская разведка назвала военное преимущество России перед Украиной

Разведка Эстонии: Россия превосходит Украину по производству боеприпасов

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Alex Brandon/AP

Российская Федерация превосходит Украину по производству и количеству боеприпасов, сообщается в ежегодном отчете Службы внешней разведки Эстонии. Документ опубликован на сайте ведомства.

В документе отмечается, что российская сторона увеличила производство боеприпасов до трех-четырех миллионов единиц в прошлом году. Служба внешней разведки Эстонии подчеркнула, что Россия в 2024 году, вероятно, продолжит наращивать производство артиллерийских боеприпасов.

В эстонской разведке считают, что тенденция к отставанию Украины от РФ по количеству боеприпасов сохранится, если государства Запада не смогут быстро увеличить создание и поставку снарядов украинской стороне.. При этом авторы доклада обратили внимание, что западные производственные мощности растут значительно медленнее российских.

До этого депутат Верховной рады Егор Чернев заявил, что у войск Украины сложилась критическая ситуация на поле боя из-за нехватки боеприпасов.

Тем временем российская армия продолжает уничтожать склады боеприпасов ВСУ. Четыре таких склада были уничтожены 2 февраля на Донецком направлении.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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