Путин поручил определить порядок освидетельствования воевавших за ДНР и ЛНР с 2014 года

Президент России Владимир Путин поручил кабмину определить порядок освидетельствования воевавших за ДНР и ЛНР с 2014 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что речь идет о травмах, контузиях, ранениях или заболеваниях, которые указанные лица могли получить, неся службу в рядах Вооруженных сил Донецкой Народной Республики (ДНР) и Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) с 11 мая 2014 года.

До этого Путин присвоил трем полкам и двум бригадам почетные наименования «гвардейские».

Российский президент также лично наградил звездами героев экипаж танка «Алеша». По словам Путина, экипаж этого танка не только «одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым».

Путин также поручил внести изменения в закон о льготах для семей Героев России.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».