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Сырский выступит с отчетом о положении ВСУ перед министрами стран НАТО

ТАСС: главком Сырский выступит перед министрами НАТО с докладом о положении ВСУ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский собирается отчитаться перед главами минобороны стран НАТО о положении украинских войск на фронте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник среди дипломатов в Брюсселе.

«Мы ожидаем, что новый командующий Сырский проинформирует министров обороны союзников [стран НАТО] о положении ВСУ и ситуации на поле боя», — рассказал источник журналистам.

Плановая встреча министров обороны стран Североатлантического альянса состоится 15 февраля в Брюсселе.

8 февраля украинский лидер уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) и назначил на эту должность генерала Александра Сырского.

Он родился во Владимирской области в СССР и переехал на Украину в 1980-х, до назначения главкомом руководил Сухопутными войсками ВСУ. Сырского с начала года прочили на пост главнокомандующего на фоне слухов об отставке Залужного.

Ранее на Украине предрекли рискованные операции Сырского на посту главкома ВСУ.

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