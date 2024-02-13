В МО РФ назвали количество сбитых за сутки украинских беспилотников

За минувшие сутки российские войска сбили 63 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 63 украинских беспилотных летательных аппарата были сбиты средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Кременец, Александровка, Клещеевка и Межевое в Донецкой народной республике, а также в районе Любимовки и Дудчан в Херсонской области и Басани в Запорожской области.

Отмечается, что кроме беспилотников были также сбиты три снаряда для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

До этого Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщал, что российская армия нанесла ракетный удар по военному полигону в Селидово на Донецком направлении.

На объекте могли находиться до 1,5 тыс. украинских военных, которые прибыли на учения. В момент удара на полигоне проводилось построение пехоты.

Минобороны РФ также сообщало, что вечером 9 февраля украинские войска пытались атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.