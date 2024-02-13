ВСУ потеряли около 250 солдат на Южно-Донецком направлении

Вооруженные силы России поразили позиции с живой силой и техникой украинских войск на Южно-Донецком направлении в зоне СВО. Подробности сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар нанесли по позициям ВСУ в районе Приютного в Запорожской области, а также неподалеку от Старомайорского, Пречистовки, Урожайного, Водяного и Владимировки в ДНР.

В результате противник потерял до 250 военнослужащих, а также две бронемашины, две БМП, американскую артиллерийскую систему M777, станцию РЭБ и три автомобиля.

Уточняется, что всего с начала СВО российские войска уничтожили 14994 танка и других боевых бронированных машин, 1219 боевых машин РСЗО, 18574 единицы военной автомобильной техники, а также тысячи единиц другого оборудования.

До этого сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по военному полигону, на котором могли находиться до 1,5 тыс. украинских военных, которые прибыли на учения.

Ранее экипажи российских Су-25 поразили опорный пункт ВСУ.