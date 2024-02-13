Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 180 военных на Купянском направлении. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Министерства обороны России.

В военном ведомстве сообщили, что российские войска отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ. Боевые действия велись в районе населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики.

Помимо потерь в живой силе, противник также лишился двух боевых машин пехоты, двух бронетранспортеров и пяти автомобилей.

Утром 13 февраля в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки поразили более 150 объектов на Купянском направлении.

До этого в военном ведомстве рассказали, что Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) функционируют с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее в Минобороны рассказали, сколько беспилотников сбила система ПВО России.