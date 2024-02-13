Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

ВСУ потеряли до 180 солдат на Купянском направлении за сутки

Минобороны: ВСУ потеряли до 180 военных и пять машин на Купянском направлении

close
100%
Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 180 военных на Купянском направлении. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Министерства обороны России.

В военном ведомстве сообщили, что российские войска отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ. Боевые действия велись в районе населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики.

Помимо потерь в живой силе, противник также лишился двух боевых машин пехоты, двух бронетранспортеров и пяти автомобилей.

Утром 13 февраля в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки поразили более 150 объектов на Купянском направлении.

До этого в военном ведомстве рассказали, что Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) функционируют с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее в Минобороны рассказали, сколько беспилотников сбила система ПВО России.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами